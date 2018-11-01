تفاصيل جديدة بشأن سرقة 38 ألف ريال من قاعة أفراح في مكة

نايف السالم(صدى):

تواصل شرطة المعابدة التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن واقعة سرقة 38 ألف ريال من قاعة أفراح شهيرة في حي الخضراء بالمعيصم التابع لمكة المكرمة .

وتفصيلا: ورد بلاغ من مواطن إلى الأجهزة الأمنية يفيد بفقدانه 38 ألف ريال من داخل درج مكتب إدارة قاعة أفراح شهيرة في حي الخضراء بالمعيصم، وبمعاينة الموقع من قبل الدوريات الأمنية وضابط خفر مركز شرطة المعابدة لم تلاحظ آثار كسر أو عبث بالمكتب.

وطلبت الجهات الأمنية شريط تسجيل الكاميرات بالموقع والمكتب لتحديد الذين دخلوا المكتب قبل اكتشاف سرقة المبلغ.