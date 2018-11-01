لظروفه الصحية.. محمد عبده يعتذر عن احتفالات المناطق للعلاج خارج المملكة

أماني الغامدي(صدى):

صرح فنان العرب محمد عبده عن عدم إشتراكه فى الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للمناطق الشمالية ” مناطق القصيم وحائل وعرعر ” ، وذلك بسبب ظروفه الصحية ، أجبرته على التواجد خارج المملكة..

وقال عبده عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : “ إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج ”.

يذكر ان محمد عبده ، قد إعتذار عن إحياء جميع الحفلات الخاصة به الفترة الاخيرة نظرا لظروف الصحية وعلاجه بالخارج.