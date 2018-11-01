مجمع الأمل بالرياض يدشن بطاقة أولوية للمستفيدين من خدماته

سعيد العجل(صدى):

دشن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ” بطاقة أولوية ” والتي ستمنح لبعض الفئات التي تراجعه للعلاج من الأمراض النفسية وأمراض الإدمان، وهي بطاقة تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة من مراجعي المنشأة الصحية لتيسير حصول المستفيدين منها على الخدمات الصحية، والتي من مميزاتها تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لحاملها داخل المجمع، وتعطيه الأولوية في الحصول على الخدمة وتقليل مدة انتظاره وتساعده على التنقل داخل المنشأة والتواصل مع مقدم الخدمة، والتنسيق عند صرف الأجهزة والأدوية، وهي شاملة تمكنه من الاستفادة من أي خدمة صحية في أي منشأة أخرى، ومدتها سنة واحدة يتم تجديدها عن طريق المستفيد.

وأوضح مدير إدارة تجربة المريض في المجمع الأخصائي أول خلف بن عبدالله العنزي أن الفئات المستفيدة من البطاقة هم كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة، والفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي وذوي الإعاقة الغير قادرين على خدمة أنفسهم والحالات التي تقرها اللجنة الطبية والفئات ذات الاحتياج المرحلي.

وأضاف العنزي أن هذه البطاقة تهدف إلى سهولة تمييز حاملها عن غيره في مرافق المنشأة دون إحراجه، كما تغني المريض وذويه عن التعريف بحالته في كل مرة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بتقدير احتياج بعض الفئات.

وبين مدير إدارة تجربة المريض بالمجمع أن وزارة الصحة وضعت ضوابط لهذه البطاقات حتى لا تستغل، ومن ذلك، أن استخدامها يكون من قبل المستفيد فقط وأن تكون الاستفادة منها بوجود موعد مسبق، ولا يحق استخدامها في قسم الإسعاف والطوارئ، كما أنها لا تغني عن وجود الهوية الوطنية.

إلى ذلك نفذت إدارة تجربة المريض جولة لقيادات المجمع شملت العيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ وأماكن انتظار المرضى وأجنحة التنويم حيث قابل خلالها بعض النزلاء واستمع لملاحظاتهم عن الخدمة المقدمة، وتعتبر هذه الجولة الثانية التي يتم تنفيذها وتهدف إلى الوقوف على ما تم رصده من ملاحظات في الجولة السابقة ومدى التجاوب بتلافيها من عدمه، واستمرار الاطلاع على الخدمة والتوجيه بمعالجة أي قصور قد يتم رصده، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمة.