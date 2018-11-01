بالفيديو والصور.. حريق هائل بسبب تماس كهربائي يحصد 150 سيارة معدة للتصدير

روما(صدى):

خسرت إيطاليا 150 سيارة فارهة، تعرضت للاحتراق في ميناء سافونا الإيطالي خلال تجهيزها للتصدير لبعض دول الشرق الأوسط.

ومن جانبها، قالت السلطات الإيطالية، أن سبب احتراق تلك السيارات قد يعود إلى تماس كهربائي تسبب فيه ارتفاع منسوب المياه الناجم عن الفيضانات.

وأظهر مقطع فيديو، رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على الحريق الهائل الذي التهم معظم السيارات الموجودة بالميناء.