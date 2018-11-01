الإعدام شنقا لمغتصب الطفل الأردني بعد قتله

عمّان(صدى):

أقرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية ، أمس الأربعاء، الحكم بالإعدام شنقاَ على شاب قتل طفل بطريقة وحشية بعد اغتصابه وقتله، حيث أسندت المحكمة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماَ جناية القتل العمد، لثبوت الجريمة عليه بلائحة الاتهام كذلك تهمة هتك العرض.

أثارت هذه الحادثة حالة غضب شديدة بالمجتمع الأردني على مختلف المستويات ، حيث طالب العديد بشنق الجاني لتحقيق العدالة ، وكان أقدم الجاني على جريمته في منشار الحجر .

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على المتهم ، وذلك بعد أن تم العثور على جثة الطفل ببركة منشار الحجر ، وعلى جسده علامات الاعتداء عليه جنسيًا قبل موته، و تبين أن سبب الوفاة هو الاختناق و خلع العنق نتيجة كتم انفاسه ، وغادر الجاني المكان بعد ذلك كأن شيئاَ لم يحدث.