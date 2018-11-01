اتمام مراسم زواج سجين خليجي وسجينة مصرية وإعادتهم إلى محابسهم

خالد الظفيري(صدى):

شهد قصر العدل في منطقة الرقعي الكويتية صباح اليوم الخميس، عقد قران سجين كويتي وسجينة مصرية محكومين على ذمة قضايا مختلفة ويقضون مدة محكوميتهم بالسجن؛ بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور موافقة وزارة الداخلية على اتمام الزواج.

وتعود التفاصيل، إلى أن السجين تقدم بكتاب إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية الكويتي، يطلب فيه الموافقة على عقد قرانه على إحدى النزيلات في السجن وهي وافدة مصرية؛ حيث تم رفع الطلب والسماح بإتمام مراسم الزواج.

وعقب ذلك تم نقل السجين والسجينة بمركبة تابعة للمؤسسات الإصلاحية إلى محكمة الرقعي لإتمام مراسم الزواج وتم إعادتهم بعدها إلى محابسهم؛ وتم السماح لهما بالخلوة الشرعية وذلك من خلال مشروع ” بيت العائلة ” ، والذي يسمح للسجناء للإلتقاء بزوجاتهم؛ بينما تعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها قران سجين وسجينة داخل السجون في دولة الكويت.