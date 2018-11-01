انتحار فتاة قفزا من الدور الرابع بجدة

جدة(صدى):

شهدت جدة حالة انتحار لفتاة قفزت من الطابق الرابع بإحدى العمائر السكنية بحي الفيصلية؛ مما أسفر عن وفاتها على الفور.

وبالتطرق للتفاصيل، تلقى المركز الوطني للعمليات بلاغًا عن الحادثة، حيث باشرتها الجهات الأمنية ووجدت الفتاة البالغة من العمر 17 سنة ” سعودية الجنسية ” .

وذكر شقيق الفتاة بأنها تُعاني من اعتلالات نفسية، حيث قامت برمي نفسها من الطابق الرابع من داخل الشقة؛ لتستقر أسفل العمارة بعد أن فارقت الحياة.

وفي ذات السياق، صرحت مصادر بأن والدة الفتاة تعرضت لهبوط بالضغط، وحالة إغماء من هول الصدمة، وتم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة، وتولت سيارة الموتى نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى.