مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 27.64 نقطة ليقفل عند مستوى 7879.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 131 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفا للتأمين، ونماء للكيماويات, وأنابيب السعودية, والواحة, والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, والأسماك, وأنعام القابضة, وطباعه وتغليف,

ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 8.12% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية, والأسماك, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 18.68 نقطة ليقفل عند مستوى 2519.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 ألف سهم تقاسمتها 263 صفقة.