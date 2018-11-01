بالصور.. نيسان 370Z Projects Clubsport 23 تنضم إلى معرض SEMA

واشنطن(صدى):

قدمت نيسان فى معرض SEMA هذا العام في لاس فيجاس سيارة 370Z بتعديل كريس فورسبرج وهي سيارة مخصصة لسباقات الدريفت وانضمت لهذه النسخة نسخة أخرى هي Project Clubsport 23 ، وهي سيارة دفع رباعي مدمجة من موديل كيكس، وتتميز السيارة بزوج من شاحنات البيك آب المخصصة من Titan.

وجوهر مشروع Project Clubsport 23 الذي تقدمه نيسان هوعرض ما يمكن أن يفعله أصحاب سيارات 370Z بسياراتهم الخاصة باستخدام قطع غيار من نيسان موتورسبورتس. وتخلت السيارة عن المحرك سعة 3.7 لتر لصالح محرك V6 سعة 3.0 ليتر بشاحنين توربينيين بقوة 400 حصان. كما حصلت أيضًا على “تحسينات شاملة” لمكونات الهيكل الرئيسية والشاسيه التي تتضمن حزمة مكابح NISMO التي ستصبح متوفرة قريبًا.

وتضمنت التحديثات الخاصة بالتعليق أجزاء NISMO التي تم إطلاقها حديثًا بالإضافة إلى نوابض تعليق Eibach مع عجلات خاصة .