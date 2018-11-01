مدني مكة ينتشل جثة طفلين غرقا في وادي عمير بسبب الأمطار الغزيرة

حسين العلي(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربعون من يوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر صفر ورد بلاغ للدفاع المدني مفاده احتجاز طفلين بداخل أحد مجاري السيول بوادي بن عمير.

وكانت الحالة عبارة انهيار عقم ترابي ساند على مصد خراساني و ووجود طفلين يبلغان من العمر( 15 – 18 )عام واحتجازهما في أسفل المصد الخرساني وغرقهما جرى إخراجهما عن طريق وحدات الإنقاذ متوفين رحمهما الله رحمة واسعة.

كما أوضح ” الشريف ” أن فريق التحقيق بالإدارة باشر الموقع، والمديرية العامة للدفاع المدني تهيب بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول حال جريانها وأثناء هطول الأمطار.