تجاهلت الشرطة استغاثتها فطعنها زوجها 20 طعنة

لندن(صدى):

اعترفت الشرطة البريطانية بأنها أظهرت ” عجزًا أو فشلاً ” في أداء واجباتها، وأعلنت عزمها على إعادة تدريب متلقي الاتصال لديها بعد أن تجاهلت استغاثة زوجة في اتصال تليفوني ليتم قتل الضحية بعدها بدقائق معدودة .

ووفقاً لصحيفة “ذا صن ” البريطانية ، فقد توسلت ” فيكتوريا بانس ” البالغة من العمر 53 عاما بالشرطة صارخة بعنوانها إلا أن زوجها أغلق الخط بعد أن قال لهم ” لا شيء خاطئ، وكل شيء على ما يرام “.

وعلى الفور طعن الرجل زوجته 20 طعنة على التوالي ثم أعاد الإتصال بالشرطة ليعترف بجريمته ويحكم ضده بالسجن مدى الحياة .