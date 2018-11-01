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تجاهلت الشرطة استغاثتها فطعنها زوجها 20 طعنة

تجاهلت الشرطة استغاثتها فطعنها زوجها 20 طعنة
لندن(صدى):

اعترفت الشرطة البريطانية بأنها أظهرت ” عجزًا أو فشلاً ” في أداء واجباتها، وأعلنت عزمها على إعادة تدريب متلقي الاتصال لديها بعد أن تجاهلت استغاثة زوجة في اتصال تليفوني ليتم قتل الضحية بعدها بدقائق معدودة .

ووفقاً لصحيفة “ذا صن ” البريطانية ، فقد توسلت ” فيكتوريا بانس ” البالغة من العمر 53 عاما بالشرطة صارخة بعنوانها إلا أن زوجها أغلق الخط بعد أن قال لهم ” لا شيء خاطئ، وكل شيء على ما يرام “.

وعلى الفور طعن الرجل زوجته 20 طعنة على التوالي ثم أعاد الإتصال بالشرطة ليعترف بجريمته ويحكم ضده بالسجن مدى الحياة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20773 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكله حاب السجن المؤبد فتأخذ من قتل زوجته السبب لدخوله السجن

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