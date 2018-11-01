سقوط منتحلي صفة ” رجال أمن ” بعد سرقتهم المنازل بجدة

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة جدة بالقبض على أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال أمن.

وتلقت الجهات الأمنية بجدة بلاغًا من شخص ، عن قيام 5 وافدين مجهولي الهوية بالاعتداء على المنازل و سرقتها وانتحال صفة رجال الأمن العام، وتم ضبط البلاغ واتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانية، و تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وعددهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدة حوادث منها سلب عدد من الاشخاص و سرقة عدة منازل في جنوب المحافظة.

وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.