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  • نشر : منذ 36 دقيقة
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  • حوادث

سقوط منتحلي صفة ” رجال أمن ” بعد سرقتهم المنازل بجدة

سقوط منتحلي صفة ” رجال أمن ” بعد سرقتهم المنازل بجدة
نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة جدة بالقبض على أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال أمن.

وتلقت الجهات الأمنية بجدة بلاغًا من شخص ، عن قيام 5 وافدين مجهولي الهوية بالاعتداء على المنازل و سرقتها وانتحال صفة رجال الأمن العام، وتم ضبط البلاغ واتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانية، و تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وعددهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدة حوادث منها سلب عدد من الاشخاص و سرقة عدة منازل في جنوب المحافظة.

وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.


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