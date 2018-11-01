سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا يقلد الحميد رتبة عميد

أبوجا(صدى):

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بالسفارة اليوم الملحق العسكري في نيجيريا العميد ركن محمد بن سالم الحميد، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد ركن.

وهنأ السفير عدنان بوسطجي الملحق العسكري في نيجيريا على الثقة السامية الكريمة وترقيته إلى رتبة عميد ركن، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، فيما رفع الملحق العسكري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.