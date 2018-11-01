غرفة الرياض تعلن توفر 593 وظيفة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض, عن توفر 593 وظيفة إدارية وفنية بالقطاع الخاص، قامت بطرحها 12 شركة ترغب في شغلها بالمؤهلين منها 323 وظيفية للسعوديين و 270 وظيفة للسعوديات، وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف في الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الحالي بمقر الغرفة والشركات.

وبينت الغرفة, أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات (مهندس شبكات، نظم معلومات، مهندس معادن، مهندس تسويق، مهندس معايرة، محاسب، فني صيانة حاسب، مسؤول شحن وتفريغ، محلل اعمال ساب، معلمة لغة انجليزية، طب عام، مطورة مواقع، محاسبة مدفوعات و عملاء، مشغل مصنع، مشغل غرف تحكم، فني مختبر، مسؤول سلامة، محاسبة مبيعات، مشرفة قسم، مديرة سوق، ممرضة، مدير مصنع، مدير مبيعات، مدير شؤون موظفين، موظف استقبال، مشرف فندق، مندوب مبيعات، ممثلة مبيعات، مساعدة مديرة فرع، مديرة فرع، فنى الآلات دقيقة DCS، مهندس تفتيش، مهندس مشروع كهربائي، مستشار هندسي، ميكانيكا، محاسب).

وأفادت أن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف هي (أسواق التميمي، شركة بيت الرياض الجريسي، مجموعة شركة كابلات الرياض، مدارس دانة العلوم، متجر عجوة المدينة، شركة المهيدب (أول مهمة)، مصنع مذيبات الكيميائية المتخصصة، بنده، جامعة المعرفة للعلوم والتقنية، مجموعة الربيشي القابضة، ملتقى التوظيف الفوري (لشركة الشايع)، شركة مصفاة ارامكو السعودية موبيل المحدودة – سامروف ).

من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري, بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل.

وأوضح أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشيا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، داعياً الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من الشباب والشابات الاستفادة من هذه الوظائف المطروحة مؤكدا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.