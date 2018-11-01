حساب المواطن يرد على استفسار بشأن عدم توافق البيانات المفصح عنها

حمود العنزي(صدى):

شدد حساب المواطن على أهمية تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

ورد حساب المواطن على استفسار من “أبو سيف” بشأن المقصود برسالة عدم توافق البيانات، قائلا إن عدم توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات المختصة تعني أنه لا بد أن تكون جميع البيانات للمتقدم الرئيسي والتابعين المسجلة من قبلك في البوابة صحيحة ومتطابقة مع الجهات الرسمية.

ولفتت خدمة العملاء في حساب المواطن في وقت سابق إلى أن بيانات برنامج حساب المواطن كشفت عند مراجعتها و أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم.

وأوضح أنه في حال اختلاف الدخل المعلن من قِبل المواطن عن الدخل المسجل لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخير عند دراسة الأهلية.

وأبان حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.