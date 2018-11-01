كوريا الجنوبية تحجز مقعدها في نهائي ” آسيا ” بثلاثية في قطر

طلال الغامدي(صدى):

حجز منتخب كوريا الجوبية البطاقة الأولى للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، بعد تغلبه على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الخميس.

وسجلت كوريا أهدافها في الدقائق 23، 33، 45، عن طريق، جيون سي جين (هدفان)، ويوم وون سانغ، بينما سجل هدف قطر الوحيد، لي جاي إيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52.

وينتظر منتخب كوريا الجنوبية الفائز من منتخبي اليابان والسعودية المقرر أن يلتقيا ظهر اليوم الخميس أيضا، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم الأحد الرابع من نوفمبر الجاري.