5 طرق طبيعية لجعل الرموش طويلة

أماني الغامدي(صدى):

تضيف الرموش الطويلة رونقاً مميّزاً وجذّاباً للعين، فهي تعد من مقاومات الجمال ، إلا أنّ العديد من السيدات يعانين من مشكلة الرموش القصيرة،وتسعى معظم النساء لتطويل الرموش، فيوجد العديد من الوسائل الطبيعة التي تسهم في تطويل الرموش منها :

-الزيت مثل زيت الخروع ، وزيت الزيتون ، زيت اللوز الحلو ، وذلك بوضع قطعة من القطن بالزيت ،ثمّ مسح الرموش بها من الأعلى للأسفل.

– الفازلين : وذلك بضع كمية منه على الرموش بوساطة قطعة من القطن، ونتركه لمدّة ربع ساعة، ونكرّر هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً لعدّة أشهر.

-فيتامين أي : الذي يتواجد داخل الفواكهه والخضروات الورقية فيؤدي للحفاظ على الشعر و يعطي نتائج سريعة.

-الشاي الأخضر : نضع ربع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر مع ربع كوب من الماء على نار هادئة حتّى يغلي، ثمّ نتركه ليبرد، ونطبق المزيج على الرموش بدءاً من الجذور وصولاً للأطراف، ونتركه لمدّة ربع ساعة، ثمّ نغسله بالماء البارد،وذلك مرتين باليوم.

-زبدة الشيا: فإنها تعمل بشكل جيد في تحسين نمو الرموش ، وتوضع قبل النوم يوميا و تترك لوقت الاستيقاظ.