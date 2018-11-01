الهلال يسعى لضم مهاجم برشلونة السابق

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي الهلال، إلى ضم جوناثان سوريانو، مهاجم نادي بكين جوان الصيني ولاعب نادي برشلونة السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث لا ينوي اللاعب تجديد عقده مع ناديه بكين جوان، الذي سينتهي أواخر العام الحالي، مع نهاية الموسم في الصين.

ومن جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعب جوناثان سوريانو، نبأ الحصول على عرض مالي جذاب من نادي الهلال، واصفًا إياه بأنه لا يمكن رفضه من الناحية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر، أن الإسباني جوناثان سوريانو شارك في 16 مباراة مع ناديه بكين جوان الصيني هذا الموسم في كافة المسابقات، وساهم في دخول 15 هدفًا، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 4.5 مليون يورو.