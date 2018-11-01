المفتي العام: الدولة أنفقت أموال طائلة لدعم ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “

حمود العنزي(صدى):

أشاد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بدعم الدولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى الطرق مؤكداً أن الدولة أنفقت أموالاً طائلة في سبيل تنظيم عمل الهيئة وتزويدها بالأجهزة والوسائل المطلبة لآداء المهام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه، حيث لفت فضيلة المفتي إلى تراجع المنكرات والجرائم بالمملكة على أثر الجهود المنظمة للهيئة وفروعها في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الهيئة سارت في أداء مهمتها ورسالتها وفقاً لتعاليم الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح فكان لها أكبر الأثر في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ومحاربة الشركيات والخرافات بالمجتمع .