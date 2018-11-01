أمانة جدة تزيل حظائر مخالفة بمساحة 2.5 مليون متر مربع

جدة(صدى):

أزالت بلدية المليساء الفرعية, 309 حظائر وصناديق خشبية مخالفة بمساحة 2.5 مليون متر مربع , ورفعت كمية 156.115 متر مكعب من مخلفات مباني مجهولة المصدر بالإضافة إلى 77 سيارة مهملة من الشوارع, وذلك ضمن حملة أمانة محافظة جدة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأحياء.

وكثفت الحملة من جهودها عبر زيارة 348 محلا تجاريا قامت خلالها بإنذار 193 محلا مخالفاً, وأغلقت 49 موقعاً لعدم وجود رخصة ،إلى جانب إزالة 245 لوحة إعلانية مخالفة, وإغلاق محطتي بترول مخالفتين مع الأنشطة التجارية الملحقة.

يذكر أن حملة دعم بلدية المليساء التي تستهدف متابعة الأسواق وإزالة التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري, أسفرت حتى الآن عن إغلاق 66 مستودعاً مخالفاً , و 62 ورشة , وسحب 66 ناقلة ، إضافة لإزالة 6 أسوار مخالفة على مساحة 3200 متر مربع.