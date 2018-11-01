سيدة عن طلب الخلع من زوجها: فاكر نفسه توم كروز

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك بعدما تزوج زوجها بامرأة أخرى؛ إثر خلافات حدثت بينهم حول الاهتمام بمظهره بشكل مبالغ به.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الزوجة عن طلبها الطلاق من زوجها: ” جوزي مفكر نفسه توم كروز، طول الوقت بيجيب كريمات لجسمه وبيهتم بنفسه وفرحان بنفسه، عينه خضرا، وشعره أصفر، والبنات بتحب تتكلم معاه ” .

واستكملت ” الزوجة ” : ” تصرفاته غريبة، مفيش راجل بيعملها، على طول بيصبغ شعره، وبيغير لوك كل شهر، وبيروح الكوافير أكتر مني، وكمان بيهتم بجسمه من أشعة الشمس ” .

وحاولت الزوجة اقناع زوجها بعدم المغالاة في الاهتمام بنفسه، لم يقتنع بحديثها، وارتفع صوته عليها أمام المتواجدين بالمتجر، لذلك توجهت إلى منزل أسرتها، ورفضت كل محاولاته في مصالحتها، وطالبت منه الطلاق لكنه رفض.

وبعد مرور شهر علمت الزوجة أن زوجها تزوج من سيدة أخرى، فطلبت الطلاق منه إلا أنه لم يوافق؛ فقررت رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة لتطالب الخلع منه، وماتزال الدعوى منظورة إلى الآن.