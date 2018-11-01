سيدة عن طلب الخلع من زوجها: فاكر نفسه توم كروز
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ وذلك بعدما تزوج زوجها بامرأة أخرى؛ إثر خلافات حدثت بينهم حول الاهتمام بمظهره بشكل مبالغ به.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت الزوجة عن طلبها الطلاق من زوجها: ” جوزي مفكر نفسه توم كروز، طول الوقت بيجيب كريمات لجسمه وبيهتم بنفسه وفرحان بنفسه، عينه خضرا، وشعره أصفر، والبنات بتحب تتكلم معاه ” .
واستكملت ” الزوجة ” : ” تصرفاته غريبة، مفيش راجل بيعملها، على طول بيصبغ شعره، وبيغير لوك كل شهر، وبيروح الكوافير أكتر مني، وكمان بيهتم بجسمه من أشعة الشمس ” .
وحاولت الزوجة اقناع زوجها بعدم المغالاة في الاهتمام بنفسه، لم يقتنع بحديثها، وارتفع صوته عليها أمام المتواجدين بالمتجر، لذلك توجهت إلى منزل أسرتها، ورفضت كل محاولاته في مصالحتها، وطالبت منه الطلاق لكنه رفض.
وبعد مرور شهر علمت الزوجة أن زوجها تزوج من سيدة أخرى، فطلبت الطلاق منه إلا أنه لم يوافق؛ فقررت رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة لتطالب الخلع منه، وماتزال الدعوى منظورة إلى الآن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يقلعه كريمات ترطيب 🤣🤣🤣🤣واللّه مشكوك في جنسه الله يخلصك منه والحرمة اللي تزوجها راح تخلعه بعد كم شهر إلا قولي يحط روج ولا لا😂😂
أبو خالد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 23 دقيقة
تبين رايي مصيبة والله هـ الرجال مخانيث آخر زمن تف
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 20 دقيقة
بعد مرور شهر تزوج بأخرى؟؟؟؟؟؟؟؟
أبو خالد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 16 دقيقة
المصريين معظم رجالهم مو حلوين وسمارهم داكن قريب للسواد واجسام ضخمة زي الجثث بدون معالم عشان كذا إذا واحد فيهم حلو يفكر نفسه توم كروز والبنات كلهن يركضن وراه
أبو خالد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 12 دقيقة
راح يطلع لكم القرني ويقول لكم وانا البنات🕴يركضن وراء ركض في الشارع عشان وسيم و حلو وانيق 😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20764 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههه
لالاول انت متأكده ان رجل والا خرونق