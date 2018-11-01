​كوبرا أتيكا تقدم في نهاية 2018 في أوروبا بقوة 296 حصان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

سيصل المنتج الأول لعلامة سيات كوبرا التجارية المستقلة في وقت قريب إلى 277 وكالة مختارة في جميع أنحاء أوروبا ونحن نتحدث هنا عن كوبرا أتيكا ، وهي سيارة متعددة الاستخدامات بقوة 296 حصان والتي ستظهر لأول مرة في الأسواق الأوروبية بحلول نهاية عام 2018. وبهذه المناسبة ، أصدرت سيات المواصفات الكاملة وألبوم صور كبير يضم السيارة الكروس أوفر.

وتحمل كوبرا أتيكا محرك TSI رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 296 حصان بين 5.300 دورة في الدقيقة و 6,500 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران 400 نيوتن متر من 2000 إلى 5200 دورة في الدقيقة. كما يتوفر للسيارة ناقل حركة DSG من سبع سرعات يرسل القوة إلى كل العجلات الأربعة عبر نظام 4Drive AWD. كما يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم / ساعة (0-62 ميلاً في الساعة) في غضون 5.2 ثانية فقط.

ويمكن للسيارة التسارع إلى 247 كم / ساعة ، وإلى جانب السرعة ، ينتج المحرك صوتًا أكثر قوة من صوت أتيكا التقليدية بسبب نظام العادم الرياضي مع أربعة مخارج عادم في المؤخرة. علاوة على ذلك ، تجمع كوبرا أتيكا بين مستويات الأداء للسيارات الهاتشباك الساخنة وبين اقتصاد الوقود مع متوسط تصنيفات استهلاك الوقود بين 8.5 و8.9 لتر / 100 كم ، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 192-201 جم / كم.

كما قام المهندسون أيضاً بتطوير الفرامل ، حيث تضم أتيكا أقراصاً أمامية وخلفية أكبر وأولئك الذين يريدون المزيد من قوة الكبح يمكنهم اختيار حزمة الأداء التي تضيف فرامل أداء 18 بوصة من طراز Brembo باللون الأسود. وتتضمن ميزات الأداء أيضا نظام التعليق التكيفي للتحكم في الهيكل الديناميكي ، والذي تم تحسينه للعمل مع جميع أوضاع القيادة (كمفورت ، سبورت ، انديفيدوال ، سنو ، أو رود ، وكوبرا).