وزير التجارة: المملكة مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات المقبلة

علي القحطاني (صدى):

صرح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، بأن المملكة مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات القادمة؛ وذلك من خلال 12 برنامجًا لعدد من المشروعات التجارية.

وذكر ” القصبي ” خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري الثالث بعنوان ” المحفزات التجارية والاستثمارية لمحافظة جدة ” ، أن كلفة هذه المشاريع تُقدر بنحو 780 مليار ريال، التي تم اعتمادها في إطار رؤية المملكة 2030.

وأبان أن مدة الصرف لتلك المجالات ستتراوح من سنتين و5 سنوات، وأنه ستتم زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 ملياراً، منها 5 في السنة الحالية

وعن سبب تأخر العجلة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، أوضح ” القصبي ” أن السبب هو مراجعة آليات وهيكلة الأجهزة والأنظمة، مشيرًا إلى أن عام 2019 سيكون واعدًا بمشاركة القطاع الخاص السعودي.