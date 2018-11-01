رئيس الرائد يتمنى عدم عودة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف فهد المطوع رئيس نادي الرائد، عن أمنياته بأن لا تكون صحوة فريق الاتحاد لكرة القدم اليوم الخميس، عندما يستضيف فريقه لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” المطوع ” قائلًا: ” الاتحاد فريق كبير، من أعمدة المسابقات السعودية، مسألة نتائجه الأخيرة لا تعكس إطلاقًا حجم هذا النادي الكبير، صاحب الجماهيرية الطاغية، لو يخسر أكثر من جولة هذا الموضوع لا يقلل منه إطلاقًا ” ، مضيفًا: ” أنا متأكد أنه إذا لم يظهر في هذه الجولة سيظهر في الجولة التي تليها، الكبير يمرض ولا يموت وكلي أمل في تأجيل صحوته على الأقل جولة واحدة. ”

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الرائد إلى أن: ” الرائد فريق محترم وقادر على التغلب على أي فريق، يحرج الفرق الكبيرة في مستوياتهم العالية، أنا بطبعي متفائل وراض عن فريقي وأدائه طوال الموسم عدا مباراة الفيصلي الجولة الماضية، لم نكن في الصورة المطلوبة. “