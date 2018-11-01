أمانة الشرقية: تنفيذ 8 ملاعب للشباب في حدائق حاضرة الدمام

سعيد العجل(صدى):

انتهت أمانة المنطقة الشرقية، من تنفيذ 8 ملاعب رياضية للشباب في عدد من الحدائق والمتنزهات بمدينة الدمام, ويأتي ذلك استكمالا لجهود الأمانة ممثلة في الادارة العامة للحدائق بوكالة الخدمات للاستفادة من طاقات الشباب في ممارسة الرياضة، وحرصها لإيجاد المتنفس الرياضي في كافة المدن والمحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن الملاعب تم تجهيزها بالعشب الصناعي مع التخطيط وتجهيزها بكافة الاحتياجات، وذلك في الأجزاء المخصصة لمنطقة الألعاب بالحدائق التي تم تنفيذ الحدائق بها، بعيداً عن المناطق المخصصة للجلسات العائلية.

وأشار الصفيان الى أن حاضرة الدمام ( الدمام –الخبر –الظهران )، يتواجد فيها 60 ملعب للشباب بمختلف الفئات العمرية، قامت الأمانة بتنفيذها، لافتا الى أن الأمانة تستهدف من انشاء هذه الملاعب الشباب، والتي تعتبر من ضمن برامج أنسنة المدن، والتي تعنى بجودة الحياة، مبينا أن هناك تنسيق دائم بين الامانة و لجان التنمية الاجتماعية ومراكز الاحياء للاستفادة من هذه الملاعب والحداق وتفعيلها من حيث البرامج والأنشطة والمحافظة عليها، بالإضافة الى ممارسة الرياضة فيها، كما أن هناك ملاعب رياضية تم تجهيزها لاستثمارها وفق ضوابط الاستثمار بالأمانة.

وأهاب بالجميع ضرورة المحافظة على هذه الملاعب وعدم العبث والتخريب بها لاستمراريتها والاستفادة منها لأكبر عدد من الشباب والتشجيع على ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والمتنزهات.