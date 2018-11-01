بعدما نشر فيديو مسيء.. وزير التعليم يحيل موضوع فهد سال إلى النائب العام

حمود العنزي (صدى):

وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى برقية عاجلة إلى معالي النائب العام فضيلة الشيخ سعود المعجب تتضمن طلب وزارة التعليم التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة للنظر فيما صدر من المدعو فهد سال الذي قام في مقطع مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي بازدراء مهنة التعليم والإساءة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بألفاظ وعبارات منافية للآداب العامة والقيم الإسلامية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي الذي أضاف أن ما أقدم عليه المذكور يعد فعلاً مجرماً وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصت على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخصٍ يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزنه عن طريق المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب)، مؤكداً أن ما قام به المشار إليه أعلاه يعد انتقاصاً للمعلمين والمعلمات ورسالتهم السامية ودورهم التربوي والتعليمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إن الوزارة لن تتوانى في الوقوف أمام التجاوزات التي يقوم البعض باقترافها للوصول إلى مصالح شخصية من منطلق الإساءة للمعلمين والمعلمات أو الميدان التعليمي بكافة مكوناته.