” ماكرون ” عن أوروبا: وضعها الآن يشبه حقبة الثلاثينات

باريس(صدى):

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ذهوله لأوجه التشابه بين الوضع الحالي في أوروبا، والوضع في حقبة الثلاثينيات.

حيث قال ” ماكرون ” بمقابلة صحفية له: ” أشعر بالذهول لمدى التشابه بين الوقت الذي نعيشه وزمن ما بين الحربين ” ، داعيًا إلى وضوح الرؤية والمقاومة.

كما أوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا منقسمة بفعل المخاوف والانغلاق القومي وتبعات الأزمة الاقتصادية.

وجاءت هذه المقابلة على خلفية زيارة ” ماكرون ” إلى معرض مخصص لرئيس الوزراء الأسبق في مطلع القرن العشرين جورج كليمنصو.