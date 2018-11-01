مقتل 5 عمال بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي خمسة عمال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقة “جيواني” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسئول أمني باكستاني اليوم أن المسلحين نفذوا الهجوم في وقت متأخر من الليلة الماضية بالأسلحة الآلية، حيث أطلقوا النار على العمال الذين كانوا يعملون على مشروع في المنطقة.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.