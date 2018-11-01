إنقاذ حياة طفل ابتلع بطاريتين بـ ” سعود الطبية “

نايف السالم(صدى):

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأطفال التابعة لمدينة الملك سعود الطبية طفلا من الموت بعدما عانى من حروق بالمرئ، وتقرحات بالمعدة، نتيجة ابتلاعه بطاريتين.

ونجح الأطباء بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى في استخراج البطاريتين، وباتت حالة الطفل الذي يبلغ من العمر عاما ونصف العام مستقرة حاليا، وفقا لتصريحات استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور موسى الخرمي، الذي اكد أن ذوي الطفل يستعدون لاصطحابه للمنزل، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الخرمي وجه جميع الآباء والأمهات للحرص على سلامة أطفالهم، والانتباه لهم خاصة في ذلك العمر الصغير، لتفادي أي مشكلة، مشددا على ضرورة التوجه سريعا لأقرب قسم طوارئ وعدم الانتظار وإهدار الوقت في حال ابتلع الأطفال أي شيء حفاظا على حياتهم.