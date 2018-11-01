مهاجم توتنهام يعود للتهديف بعد غياب 246 يوما

نواف السالم(صدى):

عاد الإسباني فيرناندو لورينتي، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي إلى التهديف مع الفريق بعد صيام دام لمدة 246 يومًا؛ حيث كان آخر هدف سجله اللاعب إلى الأول من فبراير الماضي أمام سوانزي سيتي.

وتمكن توتنهام من إقصاء جاره وست هام يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب التغلب على الهامرز، اليوم الأربعاء، بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16؛ حيث أحرز أهداف توتنهام، كل من سون هيونج مين ” هدفين ” في الدقيقتين 16 و54.

وفي السياق نفسه، نجح فيرناندو لورينتي في الدقيقة 75 من إحراز الهدف الثالث لتوتنهام؛ فيما سجل لوكاس بيريز هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 71.