لمرضى الكلى.. 3 نصائح تجنبك نوبات المغص الكلوي

أماني الغامدي(صدى):

إن أمراض الكلى عديدة أبرزها وأكثرها انتشار في عصرنا الحالي بين الكبار والصغار ، زيادة الأملاح والحصوات بالكلى، مما يتسبب في حدوث نوبات مغص للمريض وتزداد هذه النوبات في فصل الشتاء.

ويقول الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إنه في فصل الشتاء تزداد حالات نوبات المغص الكلوى لدى مرضى الكلى، خاصة من يعانوا من ارتفاع نسبة الأملاح ووجود حصوات بالكلى، وذلك لأن برودة الطقس تزيد الضغط على الكلى لإدرار البول مما يرهقها ويضر بها كثيرا، وبالتالى يحدث المغص الكلوى الحاد .

وهناك 3 نصائح تمنع حدوث نوبات المغص الكلوى في الشتاء ، منها :

1- شرب لتري ماء يوميا على مدار اليوم وليس دفعة واحدة لعدم إرهاق الكلى.

2- الإقلال من تناول الأملاح والمخللات والمعلبات بشكل عام، ويفضل الامتناع عنها.

3- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية لتأثيرها السلبى على الكلى.