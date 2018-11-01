لكزس تقدم نسخ LS وRC خاصة في معرض SEMA

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تصل لكزس في حدث SEMA لهذا العام بمجموعة متنوعة من السيارات التي تمزج بين مزايا سياراتها الفاخرة مع مجموعة من التجهيزات الإضافية. وأرسلت لكزس سيارتها RC 350 F Sport من ميامي إلى لوس أنجلوس وأتاحت لعدد من شركات التعديل تقديم تعديلاتهم للسيارة الكوبيه مثل ممتصات الصدمات من Apexi ونظام العادم من cat-back ، والعجلات من Vossen ، ومجموعة شفرات من NIA Auto Design وعوارض سقف خاصة.

وتتمتع لكزس LS F Sport بمظهر أكثر رياضية في SEMA وهي ترتدي مجموعة من أجزاء الجسم العدوانية من Artisan Spirit ومجموعة من عجلات مقاس 22 بوصة مع إطارات Michelin Pilot Sport. ويحصل الأداء على زيادة طفيفة في الكبح من مكابح بريمبو التي يبلغ قطرها 15.9 بوصة .

ومن بين هذه السيارات المعروضة ، تحصل UX 250h الجديدة على بعض اللمسات من سيارة LFA ، وتشمل لمسات زرقاء وعجلات فوسن 20 بوصة مع عوارض للسقف يمكنها حمل دراجة .