المسند: استقرار طقس الرياض ومحيطها خلال يومين

حمود العنزي(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند أن تتحسن الأجواء في غالبية مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التقلبات والسيول التي شهدتها مناطق عدة في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن الأجواء في العاصمة الرياض ومحيطها بشكل خاص خلال الأيام العشرة المقبلة، كما يشمل هدوء التقلبات الجوية، بحد أقصى خلال اليومين المقبلين، وفقا لما ذكره الخبير في شؤون الطقس، فراس المسند.

وقال المسند اليوم الخميس، إن ” موسم الخصب عام 18 يكاد أن يعود بإذن الله ليس زيادة في التفاؤل ” ، مضيفا: ” ولكن من وجهة نظري الخصب أميل جدا أن يستمر الشتاء بتتابع الخير “.