” الحريري ” : سأعتذر عن تشكيل حكومة جديدة في هذه الحالة

بيروت(صدى):

صرحت مصادر إعلامية لبنانية أن سعد الحريري، المُكلف بتشكيل حكومة جديدة لوح بالاعتذار عن هذه المهمة.

وذلك على خلفية إصرار ” حزب الله ” على تمثيل سنة ” 8 آذار ” المؤيدين له في الحكومة المنتظرة.

وكشفت صحف لبنانية محلية، أن ” الحريري ” أبلغ كل من تواصل معه بأنه لا يرفض وحسب التنازل عن حصته لحساب سنة ” 8 آذار ” ، بل هو يُمانع أيضا توزير ممثل عنهم ضمن أي حصة تحت أي ظرف من الظروف.

وهدد ” الحريري ” قائلاً: ” إذا أصروا على الأمر فليبحثوا عن رئيس حكومة غيري ” .

وعن ” حزب الله ” ، فإنه ما زال متمسّكًا بحق حلفائه في التمثيل في الحكومة القادمة، والتي يبدو أن تشكيلها تمت عرقلته في اللحظات الأخيرة.

وجاء ذلك بعد إشاعة أجواء تفاؤلية عن قرب إعلان التشكيلة الحكومية التي يجري العمل على توليفها منذ نحو 6 أشهر، أي بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي.