” الداخلية ” توافق على تنصيب ” المتعاني ” شيخ شمل لقبائل متعان

حامد العمري(صدى):

صدرت موافقة وزارة الداخلية على تعيين وتنصيب الشيخ سلمان بن سعد بن رزق الله المتعاني ، شيخ شمل على قبائل متعان بمركز ربوع العين بمحافظة أضم .

ويعتبر الشيخ سلمان من أعيان محافظة أضم ، عرف عنه التواضع ولين الجانب ، وقد عين خلف لوالده رحمه الله . الذي انتقل إلى جوار ربه العام الماضي بمحافظة الطائف بعد معاناة مع المرض .

” صدى ” تهنئ الشيخ سلمان المتعاني على هذه الثقة الذي هو أهل لها وتبارك لقبائل متعان كافة ، ونسأل الله له العون والتوفيق لما فيه الخير والصلاح لوطنه ولقادته ولقبائله .

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