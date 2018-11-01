4 نصائح تساعدك للحصول على بشرة صحية

أميرة خالد(صدى):

تعتبر مشاكل البشرة من أكثر المشكلات التي يسعى كثير منا لحلها، بأساليب وطرق مختلفة، إلا أن أقضر الطرق للحفاظ على البشرة تتمثل في الاعتناء بصحتنا العامة قبل كل شيء. وإليكم 4 من أهم النصائح لحماية بشرتكم والحفاظ على نضارتها وجاذبيتها.

1- النظام الغذائي

تؤثر نوعية الغذاء الذي نتناوله يوميا على البشرة، والجسم بشكل عام، لذلك يجب التركيز على تناول الأطعمة المفيدة، خاصة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، مثل الخضروات والفاكهة بأنواعها وألوانها المتنوعة، لما تحتويه من ألياف غذائية مهمة تعزز صحة الجهاز الهضمي. كذلك يجب الامتناع نهائيا عن الأطعمة التي تسبب الحساسية، التي تضر البشرة بصورة واضحة.

2- النظافة العامة والشخصية

نظافة منازلنا ونظافتنا الشخصية من أهم الأمور للحفاظ على بشرة صحية وجذابة. احرص على غسل الجلد، الوجه والأيدي وغيرهما باستمرار بالماء الفاتر وتجنب المستحضرات والصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة. استخدم الزيوت المرطبة من أهم وسائل العناية بالبشرة، لذلك يجب استخدام المناسب منها لبشرتك لمزيد من النضارة.

3- الرعاية الصحية

زيارة مراكز الرعاية الصحية والمراكز المتخصصة بالعناية بالبشرة من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها الجميع لتفادي مشكلات البشرة. في تلك المراكز يمكن إزالة الكثير من مشكلات الجلد عموما، والتعامل مع نوع كل بشرة بما تتطلبه من اهتمام، خاصة أصحاب البشرة الدهنية.

4- النوم

من أهم شروط الحصول على بشرة صحية، هو النوم لفترة كافية يوميا. النوم لفترة كافية يساعد على عدم ظهور التجاعيد، والهالات السوداء والبثور وغيرها من مشكلات البشرة.