قصص مروعة عن العنف الجنسي ضد النساء

بيونج يانج(صدى):

رصد تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش قصصا مروعة عن العنف الجنسي الذي تتعرض له الكثير من النساء في كوريا الشمالية على أيدي مسؤولين وموظفين حكوميين في العديد من مؤسسات الدولة.

وأضاف التقرير أن النساء في كوريا الشمالية يتعرضن للعنف الجنسي بشكل روتيني من قبل المسؤولين الحكوميين وحراس السجون والمحققين ورجال الشرطة والمدعين العامين وكذلك الجنود.

وأوضحت أوه جونغ هي، وهي تاجرة، إن الحراس ورجال الشرطة يعتبرونا ” ألعابا جنسية ” ، وأضافت أنها لا تنفك عن البكاء إذا ما عادت إلى بيتها من قسوة تعامل هؤلاء معها بشكل يومي.

وبين التقرير أنه ” عندما يختار حارس أو ضابط شرطة امرأة، ليس أمامها من خيار سوى الامتثال لأي مطالب، سواء من أجل الجنس أو المال أو غيرها من الخدمات “.

واعتقلت الشرطة الصينية بارك يونج هي، وهي مزارعة، وأعادتها إلى كوريا الشمالية، وأثناء استجوابها قالت إن الشرطي ” جلس قريبا جدا مني ومرر يده فوق ملابسي وتحتها “.

ولفتت إلى أنه خلال التحقيق معها ” قام أحد رجال الشرطة بوضع يده بين ساقي على مدار أيام ” ، مضيفة أنها شعرت أن حياتها كانت في خطر ومصيرها في يد المحقق، وأنه ليس لديها خيار سوى الإجابة عن أسئلته الجنسية الصريحة.

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عدد من حالات ” الإبادة والقتل والاسترقاق والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد على أسس سياسية ودينية “.