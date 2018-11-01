” صحة الرياض ” تنفذ برنامج إعداد مدربي مبادرة تعزيز منهج طب الأسرة

محمد السعران(صدى):

أقامت ” صحة الرياض ” مؤخرا برنامجاً تدريبياً لإعداد مدربي مبادرة تعزيز منهج طب الأسرة ، من الأطباء والممرضين في المراكز الصحية .

ويسعى البرنامج الى تأهيل مدربين مؤهلين من فئة الاطباء والممرضين في مراكز الرعاية الصحية الاولية لتحقيق أهداف المبادرة والتي تتمثل في : استحداث مسار جديد للمراجعين بواسطه التمريض بدلا من كادر السجلات، و ادخال الكشف المبكر الذي يستهدف المراجعين الاصحاء حسب أعمارهم ، وتقديم الخدمة عبر فريق متعدد التخصصات يشمل الأطباء والتمريض والتثقيف الصحي ، وأن يكون الممرض جزء من عملية الكشف المبكر والمشورة والإرشاد للمرضى .

كما تهدف مبادرة تعزيز منهج طب الأسرة الى تقديم خدمة صحية متكاملة محدّثة بأحدث معايير الرعاية الصحية الأولية وفق مسار واضح، وسعيًا لتحسين تكامل وإستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية، وبما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يخص تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي.

وتأتي الدورة في اطار سعي “صحة الرياض” لرفع مستوى التأهيل لمنسوبيها ، وبما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها .

ويشار أن ” الصحة ” أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل بمشروع طب الأسرة، وذلك في عدد من مراكز للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة .