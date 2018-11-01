بالصور.. وفيات و93 حادثا بالباحة ومحافظاتها بسبب الأمطار

محمد بن شقيه(صدى):

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن منطقة الباحة وجميع المحافظات شهدت خلال الفترة الماضيه أمطار من متوسطة الى غزيره سالت على أثرها جميع الاودية وفي مساراتها الطبيعية وقد تواجد رجال الدفاع المدني في جميع المواقع من مساء يوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٢/١٩.

وفقا لتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وانتشارهم قرب مكامن الخطر والنقاط الحرجة التي تم تحديدها مسبقا ونظرا لخطورة الموقف وما وردنا من التنبيهات المتقدمة تم اعداد خطه عامه لمواجة اخطار هذه الحالة واعتمادها من قبل سمو سيدي امير منطقة الباحة الامير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز وتم عقد اللجنة الفورية وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة كما تم عقد اللجان الفرعية في المحافظات كذلك تم تجهيز اكثر من (٣٥) فرقة إنقاذ سريع كما تم تجهيز (٤٠) دورية اشراف وقائي على مداخل الاودية ومركزة (٥)فرق انقاذ سريع استباقية في كلا من (وراخ – معشوقة-جرد- بطاط -الخيطان). والتاكد من جاهزية صافرات الانذار في الاودية والسدود بالتنسيق مع المياة .

كما تم اغلاق عقبة ذي منعا – عقبة الابناء – عقبة حزنه ، بالتنسيق مع ادارة الطرق والنقل والمرور ، وتم اعادة فتحها بعد التأكد من سلامتها على المارة وتم مسح (١٢١) واديا واخراج من علق في تلك الاودية وتم متابعة وقراءت (٣٣) سد والتاكد من منسوب المياة بداخلها ،وتم فتح سد وادي الاحسبة ولمدة يومين للتخفيف من كمية المياه.

وقد نتج عن الحالة المطرية اخراج (٤٥ ) محتجز من داخل السيول وتم التعامل معها بدون اصبات ولله الحمد في كلا من “وادي معشوقة – نخال – شوقب- تربه- جرد-الخيطان – هوران – الجعبة – ثراد – كرى – العاصد- بيده – ضيان – الاحسبة – اشحب – بطاط – غليله -اللحيان – الربوة- الجنابين – ناوان . وانقاذ حالتين مرضية إحداهما لرجل مصاب بمرض القلب حيث تم ايصال أسطوانات الاكسجين رغم خطورة الموقف والاخرى لسيدة مصابه بالفشل الكلوي حيث تم نقلها الى اقرب مستشفى.

كما تم التعامل مع الحوادث العادية حيال تساقط بعض الصخور او انقطاع للتيار الكهربائي او مداهمة سيولة لبعض المنازل وتم التنسيق في ذلك مع الامانات والبلديات وشركة الكهرباء والاجهزة الامنية والطرق والنقل .

وكذلك (٣)وفيات في محافظة الحجرة ومحافظة بلجرشي ومباشرة (٩٣)حادث بالمنطقة وجميع المحافظات .

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد/ علي بن خضرن المنتشري لجميع الجهات المشاركة هذا التعاون المثمر والذي نتج عنه انخفاظ نسبة الاضرار نتيجة هذه الحالة .

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة انها تتابع مستجدات الحالة الجوية التى من المتوقع بمشيئة الله ان تؤثر على أجواء المنطقة ومحافظاتها ويصاحبها هطول امطار من متوسطه الى غزيره مع نشاط بالرياح السطحية كما ان الدفاع المدني يدعو الجميع الى اتباع السبل الامنة عند هطول الامطار والابتعاد عن مجاري الاودية او النزول للمواقع المنخفظة في بطون الاودية او المحاولة والمجازفة في عبورها عند جريانها ونلفت انتباه الجميع الى استمرار الحالة المطرية على منطقة الباحة ومحافظاتها ونحذر من خطورة السيول المنقوله في جميع المواقع .