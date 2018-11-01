بالصور.. استضافة مشروع ” مهاراتي ” بالقصيم

علي الوشمي(صدى):

تستضيف منطقة القصيم هذا الاسبوع مشروع ” مهاراتي ” على مستوى المملكة، بعدد 16 منطقة تعليمية.

حيث يُعد مشروع ” مهاراتي ” أحد أهم المشاريع المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن مهارات الحياة المتنوعه؛ وتهدف لتدريب وتمكين الطلاب علئ مهارات الحياة التنوعة.

وبدأ البرنامج ببيت الطالب بـ ” بريدة ” ، واشتمل البرنامج على عدة برامج متنوعة، الاول ” دورات تدريبية للطلاب عدد ثمان دورات ” ، الثاني ” دورات تدريبية للمشرفين المرافقين ” .

وحظى المشروع بإشراف مباشر من سعادة المدير العام لمنطقة القصيم ومشرفي العموم بوزارة التعليم، وزار الوفد عدد من المراكز السياحية المهمة بالمنطقة.