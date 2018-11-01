بالفيديو.. جاجوار F-Type Checkered Flag Edition تحتفل بمرور 70 عاما على السيارات الرياضية

لندن(صدى):

تشتهر جاجوار في المقام الأول بتصنيع السيارات الفاخرة, وليس فقط سيارات السيدان ، ولكن سيارات الكروس أوفر والمركبات الكهربائية الآن أيضا.

ولكنها تتمتع بتراث موازي في مجال صناعة السيارات الرياضية وهو ما جعلها تحتفل بهذا التراث الكبير مع هذا الإصدار الخاص من F-Type.

ويطلق على هذا النموذج اسم ” Chequered Flag edition ” ، وهذه النسخة الخاصة من F-Type تحتفل بمرور 70 عاما منذ إطلاق طراز XK120 الأصلي في عام 1948 ، ومنذ ذلك الحين أنتج سيارات رياضية مثل E-Type و XK و XJ220.

وتستند طبعة F-Type Checkered Flag على اصدار R-Dynamic مع باقة اكستريور ديزاين ، وترقيات مع ميزات فريدة مثل السقف الأسود المتباين والعجلات 20 بوصة الفريدة التي تخفي الفرامل الحمراء.

وفي الداخل ستجد تنجيد وندسور الجلدي ، ومقاعد عالية الأداء ، وتزيين من الألمنيوم الداكن على الكونسول الوسطي ، وعجلة القيادة الخاصة مع شعار checkered-flag وبالطبع الشعارات الخاصة في الداخل والخارج.

وقال كبير المصممين ايان كالوم “النسب المثالية وبساطة التصميم والدراما الشكلية هي المواصفات التي تجدها على كل سيارة جاجوار. ويمكن أن تكون هذه النسخة الخاصة متاحة في كل من الطرازات الكوبيه والمكشوفة ، إما مع محركين بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر ، بقوة 296 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران أو محرك V6 بسعة 3.0 لتر بقوة 283 حصان و460 نيوتن متر من عزم الدوران وكلاهما يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ومحرك خلفي متوفر بالدفع الرباعي.