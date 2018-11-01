فيديو مؤثر لصعود ركاب الطائرة الإندونيسية المنكوبة

جاكرتا(صدى):

أظهر مقطع فيديو التقطه أحد ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة قبل تحطم الطائرة بـ 13 دقيقة عند صعودهم إلى متن الطائرة ليبدأوا رحلة الموت؛ حيث أرسل الضحية الفيديو إلى زوجته قبل تحطم الطائرة في البحر قبالة جزيرة جاوة.

وتعود قصة الفيديو، إلى ” أيوربا ” الذي كان يسافر كثيرًا من أجل العمل داخل إندونيسيا؛ لكن زوجته ساورها بعض القلق لأنه يسافر إلى جزيرة نائية لم يزرها من قبل؛ فالتقط أيروبا الفيديو وأرسله لزوجته إنشي أيروبا من أجل تهدئة مخاوفها؛ بينما قالت زوجته: ” كان آخر اتصال له معي، ورسالته الأخيرة لي. ”

شاهدت الزوجة الفيديو وهي نائمة وعادت للنوم مرة أخرى؛ لتسمع بعدها أنباء تحطم طائرة تابعة لشركة ” ليون إير ” وهي في طريقها إلى مدينة بانكا بيليتونج، فيما أضافت: ” عدت لمشاهدة الفيديو.. رأيت بطاقة الصعود التي أظهرها في الفيديو، وبدأت أعتقد أنه كان في الطائرة التي تحطمت ” ؛ بينما حاولت الاتصال به كثيرًا ولم يكن هناك ردًا.