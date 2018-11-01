وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة في حادثي تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع حادثين منفصلين صباح اليوم الخميس وفي التفاصيل التي أوردها عماد بن منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بالباحة أن حادث تصادم وقع عند الساعة 4:58 فجر اليوم الموقع نخال طريق معشوقه القديم الدهمة تحديداً أسفل نخال وتم توجيه فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند الوصول اتضح بوجود حاله وفاة بالموقع الدايم وجه الله.

كما اوضح الزهراني عن وقع حادث تصادم في تمام الساعة 6:55 صباح اليوم وردنا بلاغ للعمليات على الرقم الموحد (997) بانه يوجد حادث تصادم بعمود اناره وبالموقع تعدد اصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات وتم توجيه ثلاث فرق اسعافيه للموقع وعند وصول اول فرقة اتضح بوجود ثلاث اصابات اصابه خطيره توقف قلب وتنفس تم التعامل معها اسعافيا بالموقع وعمل انعاش قلبي رئوي ( Cpr ) لحين وصول الفرقة المستشفى والإصابة الثانية وكان وضع الإصابة متوسطة الخطورة وتم التعامل معها اسعافياً ونقلها للمستشفى والإصابة الثالثة نقلت عن طريق فرقة الدفاع المدني , جميع الاصابات نقلت لمستشفى العقيق.

وفي الختام أهاب أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بالجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافي (997) او عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ لا قدر الله.

وأضاف الزهراني أن هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، برفع جاهزية (14) مركزاً إسعافياً بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن الشؤون الإسعافي والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها؛ متمنين للجميع دوام السلامة.