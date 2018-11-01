” هدف ” يزيد مدة دعم برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” إلى 12 شهرا

الرياض(صدى):

زاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مدة دعم برنامج نقل المرأة العاملة (وصول) إلى 12 شهرا، سعيا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط هنا..

وقد أجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، انسجاما مع مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أُعلن عنها في وقت سابق، لتحفيز التوطين، ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.