فرق الطوارئ بأمانة نجران تزيل تجمعات مياه الأمطار في الطرق والأحياء

نجران(صدى):

باشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة نجران أكثر من ٨٠ بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار في شوارع وطرق وأحياء مدينة نجران، وذلك جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

ووجه أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان بالعمل على إنهاء كافة البلاغات الواردة وسحب وإزالة تجمعات المياه ومضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية لمواجهة المتغيرات المناخية المتوقعة، ورفع درجة الاستعداد للأوضاع أولاً بأول.

وشدد المهندس عيبان على أهمية التعامل مع البلاغات الواردة للأمانة والعمل على إنهاءها من خلال فرق الطوارئ الميدانية المجهّزة بالمعدات والآليات، مؤكدا على أهمية جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أنه تم تقسيم المدينة إلى ٤ مناطق وتخصيص فريق ميداني لكل منطقة للتعامل مع البلاغات التي ترد، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من 80 بلاغاً، عبر رقم طوارئ الأمانة، وتم التعامل معها وفق الخطة المعدة والعمل على إنهاءها.