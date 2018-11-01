بالفيديو.. أغنية هذا الفنان أبكت جنات.. فما السبب؟

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة جنات جمهورها بالبكاء خلال أداء إحدى أغنيات الفنان المصري محمد حماقي، في برنامج ” الحكاية ” المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وقالت جنات إن أغنية ” ما بلاش ” لمحمد حماقي تعتبر الأقرب إليها في الفترة الأخيرة، لكنها حين بدأت في غننائها لم تتمالك نفسها، وأدمعت، قبل أن تتوقف لتأثرها الشديد بالأغنية وكلماتها.

على جانب آخر، أكدت الفنانة المغربية لمقدم البرنامج، عمرو أديب، أنها تحضر لأعمالها جيدا وتستغرق الوقت المناسب قبل طرح أغانيها الجديدة على الجمهور، الذي اعتذرت له ضمنيا، حين قالت إنها لا تتفاعل معه بالشكل المطلوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تفضل طرح ألبوم كل سنتين أو ثلاثة حتى تظهر الأعمال بالشكل المناسب.