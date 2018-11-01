” العامة للحبوب ” تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, عن مناقصتها السابعة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.020.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير – فبراير 2019م) موزعه على عدد (17) باخرة بواقع (11) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و (6) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وكانت المؤسسة قد أتمت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 7.7 مليون طن من الشعير العلفي .