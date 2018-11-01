صحة القريات تعلن عن رغبتها في استئجار مركز صحي العزيزية

محمد السعران(صدى):

علن مديرية الشئون الصحية في محافظة القريات للمرة الرابعة عن رغبتها في استئجار مبنى جديد لمركز صحي العزيزية على ان يكون موقع المبنى في داخل نطاق حي العزيزية لمحافظة القريات للعلم والإحاطة

وعلى الراغبين دخول هذه المنافسة أخذ المواصفات المطلوبة من قسم أجور الدور بالإدارة المالية .

ومن لديه الرغبة الدخول بالمنافسة وضع العروض داخل ظرف مختوم بإسم (مدير الشئون الصحية بمحافظة القريات) مع إرفاق مايثبت ملكيته ورسم كروكي للموقع مع مخطط تفصيلي للمبنى.

علما بأن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 22-3-1440هـ