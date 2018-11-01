4 حيل نفسية تخلصك من إحباطات الحياة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن النساء ينجزن الكثير من المهام في نفس الوقت ، فنجد الكثيرات من الزوجات العاملات خارج البيت، ومع ذلك يتحملن كل مهام البيت، من تنظيف وتحضير الأكلات وتربية الأبناء والمذاكرة لهم، ورعاية الزوج، مما يدفع الكثيرات إلى الواقع في هوة الاكتئاب والإحباطات، خاصة إن لم يكن هناك توافق بين الزوجة وزوجها.

وتؤكد خبيرة العلاقات الإنسانية شيرين عاطف، أنه يمكن مواجهة مختلف الضغوط والإحباطات الحياتية، من خلال اللجوء لبعض الحيل والأسرار التي تمكن المرأة من مواجهة صعوبات الحياة وضغوطها، وتحويل الطاقة السلبية المتراكمة بداخلها، إلى طاقة إيجابية.

عليكي تحديد مهامك بشكل عام، وما تودين القيام به أسبوعيا، ولتتجاهلي أي مهام لن تعود عليك بالنفع، حتى تشعرين أنك تخلصت من بعض الأعباء، فهذا سيخلصك من بعض الطاقة السلبية المتراكمة بداخلك.

اخلقي لنفسك الحافز الذي يدفعك للنجاح سواء في عملك أو في حياتك الخاصة، ويمكنك ذلك من خلال التفكير فيما سيعود عليك بالنفع سواء نفعا ماديا أو معنويا، مما تقومين به من أعمال، سواء في عملك كالحصول على حوافز أو الترقي، أو في علاقتك بنصفك الآخر كالاستمتاع بالسعادة والمعاملة الحلوة، أو حتى مع أولادك وطريقة تعاملك لهم.

اخلقي التحدي في كل ما تفعلينه في حياتك، ليدفعك ذلك للمزيد من الحماس والعمل على إنجاز مهامك بسرعة.

فحددي لنفسك مهمة لإنجازها خلال وقت محدد، وعندما تستطيعين إنجازها في الوقت سيدفعك ذلك لمزيد من التألق، وسينسيكِ هذا الإحباط والفشل نهائيا.

عليك مكافأة نفسك عند إنجاز مهامك بنجاح، فذلك سيملأ نفسك بالمزيد من الطاقة الإيجابية التي تخلصك من إحباطك وأزماتك.