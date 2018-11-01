السمنة عند الأطفال: الأسباب وطرق العلاج

أماني الغامدي(صدى):

يعاني بعض الاطفال من مشكلات في الوزن، ويمكن أن تتحول هذه الزيادة في الوزن الى سمنة ينجم عنها امراض يكون الطفل في غنى عنها، وفي هذا الإطار تم تحديد الأسباب التي قد تؤدي السمنه فمنها :

العوامل النفسية داخل المنزل ، وخارجه لذلك من الضروري فهم الطفل ودعمه لأن هذه المشاكل تضطلع بدور في ذلك ، كما يجب تنظيم الغذاء ، وتنظيم وقته في الرضاعة ، أو الترفيهه أمام التلفاز ، أو الخروج للتنزه ، فمن الضروري أن يزيد الطفل من حركته في أنشطة متنوعة.

كما يجب عدم الافراط من السكريات وزيادة الأكل الصحي ، وتنظيم الغذاء من اختصاصي تغذية لمراعاة عمر الطفل ، وتشجيعه على المنتجات الغذائية الطبيعية، مثل الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية، والحد من تناول الوجبات الجاهزة ، والتعود على تناول الوجبات المنزلية مع أفراد الأسرة.